Cantine Leonardo da Vinci, Docg Chianti Da Vinci I Capolavori Vergine delle Rocce 2021

Cantine Leonardo da Vinci rappresentano un piccolo colosso enologico toscano (750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 4.500.000 bottiglie) e la loro storia è quella di un progetto cooperativo, partito nel 1961 ed arrivato alla sua prima vendemmia nel 1965, alla quale seguì la semplice trasformazione e vendita di vino sfuso. Dopo questa prima fase basilare, nel 1971, iniziò anche la commercializzazione diretta di due etichette: un bianco, il “Collebello”, e il Chianti “Leonardo”, quest’ultimo, tuttora in produzione. Altre tappe rilevanti del suo cammino arrivano nel 1988, con l’acquisizione della Fattoria di Montalbano, e, nel 1990, con quella della Cantina di Montalcino, che ne ha segnato la posizione produttiva di rilievo nella Toscana enoica. Nel 2012, infine, il passaggio sotto la regia del Gruppo Caviro, il primo produttore di vino in Italia, che ne ha consolidato il peso produttivo e il futuro commerciale. Nel vasto portafoglio etichette della cantina sociale il Chianti svolge un ruolo fondamentale e le sue caratteristiche organolettiche ne fanno, per certi versi, un prototipo tipologico. Il Chianti Vergine delle Rocce 2021 profuma di di frutti rossi, ad accompagnare cenni di spezie e leggeri tocchi di liquirizia. In bocca il vino ha uno sviluppo rassicurante dall’attacco dolce e morbido che la freschezza acida allunga fino ad un finale dai ritorni ancora speziati.

(fp)

