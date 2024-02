Cantine Pellegrino 1880, Terre Siciliane Igt Perricone Capoarso 2022

Il Perricone Capoarso fa parte della linea dei Cru di Cantine Pellegrino. Gli sono fratelli lo Zibibbo Isesi, che proviene da 8 ettari di vigneto della tenuta Sibà a Pantelleria, e il Nero d’Avola Tripudium. Un trittico di vitigni autoctoni, selezionati dalle vigne migliori a disposizione dell’azienda. Il Perricone e il Nero d’Avola provengono dal siccitoso entroterra trapanese. Il Capoarso macera a lungo sulle bucce fino a fine fermentazione e poi riposa almeno 5 mesi in vasche di acciaio e barriques. La versione 2022 è fitta e vivace, dal colore violaceo intenso: profuma di fiori di camelia, di violetta e di rosa appassita; di succo di melograno e confettura di lamponi, con qualche tocco verde di rovo, speziato di vaniglia e di cioccolato fondente. Il sorso è secco, gentilmente aderente, materico e saporito; l’intensa vena sapida centrale, che si percepisce in seconda battuta, porta ad una chiusura ematica e, di nuovo, floreale che lascia la bocca pulita e nient’affatto calda. A fianco ai Cru ci sono le etichette delle tenute di famiglie (6 in tutto) e i single-vineyard. Ma poi tante altre, compresi i vini liquorosi e lo storico Marsala, parte fin dall’origine della produzione delle Cantine Pellegrino, iniziata nel 1880. Oggi è fra le maggiori aziende siciliane e può contare su 3 poli produttivi: Cardilla, per i bianchi e rossi; Pantelleria, per i passiti e vini dell’isola; e Marsala, per i vini liquorosi.

(ns)

