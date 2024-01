Cantine Sant’Agata, Docg Ruché di Castagnole Monferrato ‘Na Vota 2022

Vivo nel colore viola, il Ruché ‘Na Vota profuma di tamarindo e arancia sanguinella, diventando gradualmente più croccante di frutta rossa ma soprattutto violetta e rosa rossa, con un tocco di talco. È gioioso e sorridente, largo ed accogliente. Attendendo ancora, regala anche note balsamiche. Il sorso è fresco, quasi citrino, e materico, pieno di sapore. Diventa sapido a metà sorso e aderisce a lungo in centro bocca. Chiude floreale, agrumato con cenni di macchia mediterranea e di nuovo tamarindo (nel sapore e al tatto). Un vino davvero piacevole da sorseggiare, sia con spensieratezza, che concedendo attenzione quanto basta per apprezzarne la complessità danzante. ‘Na Vota significa sia il classico “C’era una volta” con cui iniziano le fiabe, sia il passaggio fra cosa si faceva prima e cosa si faceva dopo il 1990. Fu infatti l’anno in cui i fratelli Claudio e Franco misero per la prima volta sul mercato un Ruché secco, vitigno che fino a prima veniva vinificato solo come vino da dessert. Fu pure il primo vino ottenuto da uno studio zonale e assemblato da 4 vigneti con caratteristiche diverse fra loro, per offrire continuità gustativa e olfattiva. Fu un successo che derivò da una profonda conoscenza del vitigno, ancora oggi alimentata da un’azienda molto strutturata. Negli anni, in seguito a molte vicissitudini familiari, si sono aggiunte infatti la distribuzione Forum Vini e Sant’Agata Agricola.

