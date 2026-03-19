Carburanti, il Governo interviene sui prezzi, “ma per il settore agricolo nessuna misura ad hoc”

Mentre si attendono, per tutti, gli effetti del decreto legge varato, ieri sera, dal Governo per contrastare il caro carburanti diventato problema di primaria importanza dopo lo scoppio della guerra in Iran e la crisi in medio Oriente, che dovrebbe portare a breve ad una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il Gpl, il settore agricolo guarda con una certa preoccupazione ai prossimi giorni. Perchè se per il settore della pesca, come annunciato dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è previsto un “un credito di imposta di 10 milioni di euro destinato a coprire le spese per l’acquisto del carburante a partire da marzo, aprile e maggio del 2026 nella misura del 20%”, il il settore primario “resta fuori da interventi esclusivi e dedicati, come invece accaduto per l’autotrasporto e la pesca”, lamenta la Cia - Agricoltori Italiani, “pur apprezzando l’intervento del Governo sulla temporanea riduzione delle accise per i carburanti”.

“L’agricoltura resta tra i comparti più esposti e vulnerabili alle crisi belliche ed energetiche. Chiediamo con urgenza il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo nei prossimi mesi - ha detto il presidente nazionale di Cia/Agricoltori Italiani, Cristiano Fini - e una strategia più strutturata e di lungo periodo a partire dal Consiglio Ue in corso a Bruxelles. Ribadiamo, dunque, l’appello già formalizzato da Cia in occasione della conversione in legge del Dl Bollette, poche ore dopo lo scoppio della guerra in Iran, con un emendamento ad hoc sul credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo, che risulta depositato in Commissione bilancio alla Camera e che sarà in discussione nei prossimi giorni”.

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