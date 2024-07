Carlo Petrini: “basta abbattere i costi del cibo se vogliamo mantenere la qualità della vita”

Il fondatore Slow Food Carlo Petrini, a tu per tu, con il direttore WineNews Alessandro Regoli, su una cultura nuova che restituisca valore al cibo, contro lo spreco e lo sfruttamento del lavoro, e per garantire agli agricoltori il giusto prezzo per le loro produzioni ed arginare fenomeni di caporalato; sulla speranza in una “politica alta” che guardi al futuro con soluzioni pratiche e reali nell’interesse delle imprese serie; e sull’educazione alimentare, fondamentale per fare tutto questo, e rivoluzionare la produzione agroalimentare, in nome dell’ambiente e dell’etica.

