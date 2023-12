Carpineto, Docg Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2018

Fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, Carpineto vanta oggi diverse proprietà, concentrate in Toscana, per un totale di oltre 500 ettari complessivi (di cui 300 a vigneto) e una produzione di 3.500.000 di bottiglie. Dalla storica Tenuta di Dudda (Greve in Chianti) a quella di Gaville (Alto Valdarno), da quella di Gavorrano in Maremma a quella di Montepulciano, passando per Montalcino, il percorso enoico tutto toscano di Carpineto ha costruito nelle colline tra Siena e Firenze e tra Montepulciano e Montalcino il suo fulcro, che colloca questa realtà produttiva al centro di un piccolo “impero” enoico nelle più importanti denominazioni regionali. Sul ponte di comando dell’impresa troviamo oggi Antonio Mario Zaccheo e Caterina Sacchet, a proseguire un lavoro che proietta le etichette aziendali con sempre maggiore impatto, soprattutto nei mercati internazionali. Il Nobile Riserva 2018, matura per due anni in legno grande e barrique. I profumi sono intensi e incrociano frutta rossa matura e tostature del legno, con quest'ultime ad interpretare il ruolo di protagoniste man mano che il vino sosta nel bicchiere, passando a tonalità speziate dai rimandi di cioccolato e grafite. In bocca la Riserva scorre morbida, in virtù di un patrimonio strutturale solido e dai tannini serrati, portando il sorso, sempre dai registri di forte intensità, ad un finale lungo e articolato.

