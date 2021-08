Carranco, Doc Etna Rosso Villa dei Baroni 2018

Palmento Carranco, nata dall'incontro tra due imprenditori di razza, Oscar Farinetti (patron di Eataly) e Francesco Tornatore (già sul Vulcano con la cantina che porta il suo nome), si trova sul versante nord dell'Etna a Verzella, una delle contrade più vocate tra quelle nel comune di Castiglione di Sicilia e conta su 8 ettari a vigneto. L’Etna Rosso Villa dei Baroni 2018 si apre al naso con i profumi tipici dei rossi etnei, pesca matura, una marcata ma non invadente nota ferrosa e cenni fumè. In bocca, il sorso è succoso, pieno e morbido, ben bilanciato dalla fragranza acida che apre tannini fitti, congedandosi in un finale dove si fa largo anche una bella nota agrumata.

(Massimo Lanza)

