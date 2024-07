Caruso e Minini, Terre Siciliane Igt Perricone Perripò 2021

Il Perripò di Caruso e Minini fa parte della collezione I Floreali: 5 vini da vitigni autoctoni, coltivati in biologico e vinificati con l’obiettivo di mantenerne integri i caratteri varietali. Di più: una collezione disegnata e nominata dai bambini che frequentano il Laboratorio Zanzara, cooperativa sociale torinese che si dedica all’integrazione di persone con disagio mentale. Etichette colorate, gioiose, semplici e immediate, come le mani che le hanno create. Il Peripò 2021 sembra appena spremuto: vinoso, profuma di viola, ribes rossi, pepe e tabacco, mentre in bocca rivela la sua complessità adulta, fatta di morbidezza e ruvidezza, sapidità e balsamicità, scorrevolezza e persistenza.

(ns)

