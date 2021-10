Casa di Terra, Doc Bolgheri Rosso Moreccio 2019

Fondata nel 1950, e dedicata in una prima fase alle coltivazioni tradizionali, l’azienda agricola Casa di Terra compie il passo definitivo verso la produzione enologica nel 2001 ed oggi è realtà in crescita, incarnando quella che potrebbe essere definita come la “seconda generazione” delle cantine bolgheresi, producendo etichette di buona esecuzione, dai tratti stilistici definiti in accordo a quelli dei vini più riusciti dell’areale. La proprietà, che si trova in località Le Ferruggini nel Comune di Castagneto Carducci, è in mano alla famiglia Frollani e si estende per 120 ettari, di cui 45 coltivati a vigneto. Il Bolgheri Moreccio, il primo nato a Casa di Terra, da uve Cabernet, Merlot e Syrah che maturano su suoli sabbiosi e argillosi, con buona presenza di scheletro, è un po’ il vino bandiera aziendale, forte anche di un prezzo particolarmente centrato. La versione 2019 si presenta di un colore dai toni brillanti, profumi fruttati fragranti dagli incroci erbacei e pepati con un certo tratto fumé ed una bocca croccante quanto fresca e scaltra, dal sorso succoso, piacevolmente sapido e agile.

