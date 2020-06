Casa Lucciola, Doc Verdicchio di Matelica 2018

Casa Lucciola, di proprietà della famiglia Cruciani, è una piccola azienda che conta su 4 ettari a vigneto posti a 430 metri sul livello del mare, coltivati a biologico dal 1998, mentre dal 2014 in campagna vengono applicate le pratiche della biodinamica. Una realtà che guarda al futuro con l’obbiettivo di diventare una fattoria a “ciclo chiuso”, autosufficiente anche dal punto di vista energetico. Siamo in località Casalucciola, nel cuore del Verdicchio di Matelica in provincia di Macerata. In vigna la conduzione è rigorosa e i Guyot sono allevati secondo il metodo di Simonit&Sirch. In cantina, le operazioni sono ridotte all’essenziale e non viene usato il legno per l’affinamento. Il Verdicchio 2018, affinato in acciaio per 9 mesi sui lieviti, è il primo vino prodotto da Casa Lucciola. Al naso c’è una buona sovrapposizione di note fruttate e floreali, con nocciola e mandorla a rifinitura. In bocca, il vino ha i tratti caratteristici dei Verdicchio di Matelica: l’impatto in bocca è caldo ma il suo sviluppo è sapido e vivace con una fragranza acida incisiva che dona reattività e ritmo al sorso che si congeda con una bella nota ammandorlata.

