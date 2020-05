Un’oasi gourmet nella terra del Primitivo: questa potrebbe essere in estrema sintesi la mission del Casamatta restaurant, il ristorante ospitato all’interno del Vinilia Wine Resort di Manduria e guidato dallo chef Pietro Penna. Un valore aggiunto importante in termini gastronomici a questo angolo di Puglia, Regione, peraltro, di sempre più grande successo turistico. La proposta del Casamatta restaurant a Manduria è una cucina che, sebbene si mantenga veracemente pugliese, ha quella tecnica e quella eleganza che in questa zona forse mancavano. Materie prime di territorio e di altissimo livello, a cominciare dalle verdure che arrivano dall’orto biologico annesso al ristorante, rendono concreto l’obbiettivo gastronomico del locale: fare una cucina gourmet, basata sui prodotti territoriali, legata profondamente alla tradizione, ma con un respiro e un taglio internazionali. In sintonia con la valorizzazione del made in Puglia la carta dei vini, che punta ad offrire un’amplissima selezione di Primitivi di Manduria.

Copyright © 2000/2020