Cascina Ca'Rossa, Docg Roero Le Coste 2019

Cascina Ca’Rossa rappresenta una delle aziende più storiche del Roero, avendo iniziato a produrre vino attorno agli anni Sessanta del secolo scorso, periodo in cui la stessa cascina - ai tempi chiamata in dialetto Cà Rusa (casa rossa, dal colore dei mattoni) - venne acquistata dalla famiglia Ferrio. A Canale d’Alba, Cascina Ca’Rossa può contare attualmente su una superficie di circa 16 ettari, da cui annualmente prende vita una media di 100.000 bottiglie. Dal 2012 l'azienda, guidata da Angelo Ferrio e suo figlio Stefano, ha ricevuto la certificazione biologica. Roero Le Coste è un rosso molto equilibrato in struttura e profumi ottenuto da uve coltivate e certificate biologiche, provenienti dalla vigna Le Coste, nel comune di Santo Stefano Roero. Le Coste è una Menzione Geografica Aggiuntiva per la DOCG Roero, grazie al suo terroir privilegiato e particolarmente vocato. Il territorio è fondamentale nella filosofia produttiva aziendale, “i vini che esprimono il territorio non sono mai banali”, sottolinea Angelo Ferrio. Il vino è di colore rosso granato. Al naso sono presenti sentori di ciliegia, prugna, lampone, violetta e note di frutta esotica. Ha un sorso pieno, di grande apertura e piacevole freschezza. Nel complesso il vino presenta un ottimo equilibrio e struttura. Si abbina bene a piatti di carne e cacciagione particolarmente elaborati. Ottimo anche con piatti a base di tartufo.

(Cristina Latessa)

