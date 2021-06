Cascina Castlèt, Docg Barbera d'Asti Superiore Passum 2017

Cascina Castlèt appartiene da generazioni alla famiglia Borio. Mariuccia, l’attuale proprietaria, l'ha ereditata da suo padre, nel 1970 ed oggi, la cantina con sede a Costigliole d’Asti, conta su 31 ettari a vigneto. La Barbera Passum è ottenuta a partire da materia prima appassita in specifici locali e sottoposta successivamente ad un affinamento in legno di media misura e barrique. La versione 2017 mette assieme un’ampia base che sa di frutta matura con tocchi di confettura di more e ciliegia, ben rifinita da lampi speziati e affumicati. In bocca il sorso è caldo e robusto, dolcemente levigati i tannini, che trovano congedo in un finale ampio e decisamente persistente.

