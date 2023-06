Cascina del Colle, Doc Montepulciano d’Abruzzo Mammut 2019

Cascina del Colle è situata nel Comune di Villamagna, territorio di secolare tradizione nella coltivazione della vite e vocato alla produzione di uve di Montepulciano che nel 2011 ha ottenuto anche il riconoscimento della Doc territoriale. “La grande risorsa di cui può beneficiare la nostra azienda è la varietà delle tenute aziendali ben distribuite sul territorio” - osserva Alessio D’Onofrio, che guida l’azienda assieme al fratello Gianluca e al padre Nazario. Gli oltre venti ettari aziendali si estendono principalmente nel Comune di Villamagna ma anche nei comuni limitrofi di Bucchianico, Ripa Teatina e Vacri. Dai vigneti di Bucchianico proviene uno dei vini top dell’azienda, il Montepulciano d’Abruzzo Mammut. Il nome trae origine dal ritrovamento di una zanna di mammut nel 1966, proprio nel punto in cui è sorta l’azienda, ma esprime bene anche la forza e la gran struttura di questo Montepulciano che ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali. Il processo produttivo prevede 18 mesi di affinamento in acciaio, un piccolo passaggio in cemento e poi l’affinamento in bottiglia. Il colore è rosso rubino intenso, al naso sprigiona un bouquet di frutta rossa con sentori di liquirizia, erbe officinali e cenni di eucalipto. Al palato si presenta morbido ed equilibrato, regalando un sorso di grande piacevolezza. Si abbina bene con agnello, tagliata di manzo e filetto al pepe verde.

(Cristina Latessa)

