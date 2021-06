Cascina Rey, Docg Barbera d'Asti Superiore Dame 'n Basin 2018

C'è tutto quello che ti aspetti da un Barbera, in questo Dame 'n Basin, prima versione Superiore di Cascina Rey: la profondità, la concentrazione, la polposità, la vena vegetale. Ma c'è una leggiadria particolare, che poche altre volte si trova: il ricordo dell'uva è netto e la freschezza, tutta vestita a festa, danza col tannino saporito, sdrammatizzando il sorso e dandogli movimento, senza tradire il carattere robusto del vitigno. Una buona spiegazione sono i terreni da cui viene proviene il vino: l'azienda sorge infatti sulle sabbie astiane che si trovano in alcune parti del comune di Asti e che derivano dal pliocene, quando la zona era coperta di mare. Ritrovamenti di fossili marini non sono rari qui, e musei e scavi locali lo riprovano. Insomma, questi terreni poveri ma ricchi di minerali, caratterizzano i vini di Cascina Rey, fondata nel 1913 e azienda a tutto tondo: cereali, fieno, vino e animali. Fino a qualche anno fa l'uva finiva sfusa nelle case della provincia, ma meno di un lustro fa Monica prende coraggio, lascia la sua enoteca e si affianca al padre, rispolverando etichette, il crutin e le vigne. C'è da divertirsi anche col Grignolino e il Cortese Sagrente Nen.

