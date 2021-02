Casisano, Docg Brunello di Montalcino 2016

Si trova sui pendii che degradano verso l’Abbazia di Sant’Antimo, quadrante sud-est di Montalcino, il Podere Casisano, 22 ettari a vigneto, dove il gruppo veneto Tommasi Family Estate ha insediato la sua dependance produttiva nella terra del Brunello, acquistando questo insediamento produttivo nel 2015. Una zona favorevole a Sangiovese carnosi, intensi e contrastati, come il Brunello 2016, che si declina in una versione dolce, ma non stucchevole. Ciliegia candita con qualche accenno terroso è l'esordio olfattivo, mentre in bocca si sviluppa fresco col ritorno fruttato di ciliegia. Succoso, si muove senza sosta lungo il palato con intermittenti picchi sapidi. Seducente.

