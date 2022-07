Castel Faglia, Docg Franciacorta Brut Nature Cuvée Monogram 2015

Monogram è la linea di selezione di Castel Faglia, azienda franciacortina fondata nel 1989 dalla storica famiglia di vitivinicoltori Cavicchioli. La cantina ha sede in un vero e proprio castello situato a 300 metri s.l.m., da cui si dispiegano le vigne, in parte coltivate su gradoni. Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco i vitigni coltivati e vinificati in cantina con attenzione maniacale. Della serie Monogram si producono 6 etichette, fra cui il Brut Nature. L’annata 2015 profuma di crosta di pane, pesca e melone giallo, crema chantilly, un accenno floreale e un tocco gessoso: cremosissimo in bocca, lascia una lunga impronta minerale e amaricante, che sdrammatizzano la dolcezza del sorso.

(ns)

