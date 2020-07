Castel Faglia, Docg Franciacorta Brut Satèn Cuvée Monogram

Sandro Cavicchioli, rappresentante di una delle dinastie più importanti del panorama enoico modenese, elabora Metodo Classico sia alla Bellei di Bomporto sia a Castel Faglia in Franciacorta. Qui gli ettari a vigneto sono 22 per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie. Il mosaico spumantistico della famiglia Cavicchioli fa parte della galassia del Gruppo Italiano Vini. Il Brut Satèn Cuvée Monogram affina per almeno 36 mesi sui lieviti e possiede profumi intensi che incrociano fiori, frutti maturi e agrumi. Al palato, il vino possiede sorso cremoso e tendenzialmente morbido, non rinunciando alla fragranza, grazie ad una spalla acida incisiva che ne rende il finale largo e profondo.

Copyright © 2000/2020