Castelgiocondo, Docg Brunello di Montalcino 2017

Il Brunello di Montalcino prodotto dai Frescobaldi possiede un’impostazione stilistica moderna, solare e generosa, in perfetto accordo con il luogo da cui è ottenuto e cioè l’estremo lembo sud-occidentale della denominazione. La versione 2017 mette in evidenza aromi intensi di frutti rossi maturi, cenni di erbe aromatiche e spezie. Al palato, il sorso è ampio e succoso, dai tratti dolci e saporiti, anche nel finale deciso e dai rimandi boisé. Frescobaldi è storico marchio fiorentino che ha bisogno di ben poche presentazioni. Oggi conta su oltre 900 ettari a vigneto in Toscana, che ne fanno uno dei marchi di riferimento della Regione. A partire dai vigneti delle tenute di Nipozzano e di Pomino alla Rufina, l’areale che ha sempre visto i Frescobaldi protagonisti, per “conquistare” progressivamente tenute pressoché in tutte le migliori aree viticoli toscane: nel 2005 assume il controllo della Tenuta dell’Ornellaia, mentre nel 2011 consolida l’azienda maremmana Ammiraglia. Da ultimo, e siamo nel 2017, l’acquisizione della Tenuta di Perano nella sottozona del Gallo Nero di Gaiole in Chianti. Arriva, invece, nel 1989 lo “sbarco” dei Frescobaldi a Montalcino con l’acquisto della Tenuta di Castelgiocondo e nel 1995 la realizzazione del progetto Tenuta Luce della Vite, sempre nella terra del Brunello, per un’estensione complessiva a vigneto di 245 ettari e una produzione totale di 600.000 bottiglie.

