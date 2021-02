CastelGiocondo, Docg Brunello di Montalcino Ripe al Convento Riserva 2015

CastelGiocondo è, dal 1989, la dependance dei Frescobaldi in terra di Brunello (a cui nel 1995 si è affiancato il progetto Luce della Vite). Siamo nel centro del settore sud-ovest di Montalcino e qui nascono, su un’estensione coltivata a vigneto di 265 ettari, Sangiovese dall’impronta stilistica moderna, solare e generosa. Affinato in legno grande e barrique per 60 mesi, il Brunello di Montalcino Ripe del Convento 2015 è da sorseggiare ad occhi chiusi, frutto di una stagione dai grappoli perfetti: violetta e ciliegia croccante, alloro e arancia rossa accolgono l'olfatto; in bocca il sorso è perfettamente in equilibrio tra freschezza e sapidità, chiudendo leggermente pepato e dolce.

