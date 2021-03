Castellare di Castellina, Docg Chianti Classico 2019

Castellare di Castellina è nata dall’unione di quattro poderi (Castellare, Caselle, San Niccolò e Le Case), quando, a metà degli anni Settanta, l’editore Paolo Panerai la concepì per la produzione di vini di qualità. Oggi, gli ettari vitati sono 28 per 200.000 bottiglie complessive, e l’azienda è saldamente uno dei punti di forza del Chianti Classico nella sottozona di Castellina in Chianti. Lo stile dei vini è di stampo tendenzialmente tradizionale, a posizionarli tra le etichette più coerenti della denominazione. Il Chianti Classico 2019 possiede profumi definiti dalle sfumature floreali e speziate, mentre in bocca c’è buona polpa fruttata e convincente espansione del sorso.

Copyright © 2000/2021