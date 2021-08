Castello Bonomi, Docg Franciacorta Brut CruPerdu 2014

La dependance franciacortina della famiglia Paladin (che possiede vigne e cantine anche in Veneto (Bosco del Merlo) e Toscana (Castelvecchi), 24 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie, è ormai saldamente tra i marchi di riferimento dell’areale bresciano. Lo spumante CruPerdu 2014, etichetta bandiera dell’azienda, propone delicati profumi di zagara, completati da cenni di frutta gialla matura, agrumi, lievito e pasticceria. In bocca, il vino esprime una progressione morbida, dinamizzata da una fragrante spina acida e da una carbonica fine e cremosa, con il sorso a chiudersi sapido e fruttato, con cenni affumicati e di vaniglia a rifinitura.

