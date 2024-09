Castello Bonomi, Docg Franciacorta Brut CruPerdu 2019

Bel perlage fine e continuo caratterizza il Franciacorta CruPerdu 2019, ottenuto da Pinot Nero e Chardonnay, quest’ultimo fermentato e maturato in barrique per 8 mesi, affina sui suoi lieviti per 36 mesi. Il suo bagaglio aromatico è ampio e persistente, dai rimandi alla frutta esotica, agli agrumi, alla pasticceria, alle mandorle tostate e alla menta. In bocca il vino ha carbonica ben centrata ed uno sviluppo avvolgente e fresco, dal sorso pieno e dal finale lungo. Castello Bonomi è di proprietà della famiglia Paladin - che possiede vigne e cantine anche in Veneto (Bosco del Merlo) e Toscana (Castelvecchi) - e conta su 32 ettari a vigneto per una produzione di 200.000 bottiglie.

