Castello Bonomi, Docg Franciacorta Extra Brut CruPerdu 2013

Lo spumante CruPerdu, senz’altro l’etichetta bandiera dell’azienda con sede a Coccaglio, rappresenta uno dei punti di riferimento tra le etichette franciacortine. La versione 2013 profuma di fiori bianchi, completati da cenni di frutta gialla matura, agrumi, lievito e pasticceria. In bocca, il vino attacca morbido, dinamizzandosi nello sviluppo grazie ad una carbonica ben dosata, con il sorso a chiudersi fragrante, sapido e fruttato, con cenni di vaniglia a rifinitura. La dependance franciacortina della famiglia Paladin (che possiede vigne e cantine anche in Veneto (Bosco del Merlo) e Toscana (Castelvecchi), ha 24 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie.

(fp)

