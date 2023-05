Castello di Albola, Docg Chianti Classico Gran Selezione Il Solatìo 2019

Castello di Albola appartiene alla famiglia Zonin dal 1979 ed è un piccolo borgo curato maniacalmente, racchiuso nel territorio di Radda in Chianti. Ospitalità, ristorante e cantina sono attorniate da una proprietà vasta che supera i 900 ettari di cui 125 vitati, dedicati al 90% al Sangiovese. Una piccola parcella in particolare, scoscesa ed esposta generosamente al sole, ospita i grappoli per la Gran Selezione chiamata, appunto, Il Solatìo. Grazie ad un'annata regolare come la 2019 si esprime con grazia, con il sottobosco a predominare, sia nelle note balsamiche che fruttate, accompagnato da cenni ematici e agrumati; in bocca la trama è fitta, aderente e sapida, ma elegante allo stesso tempo.

(ns)

