Castello di Ama, Docg Chianti Classico Ama 2018

Castello di Ama, il cui nome non è altro che il toponimo di un piccolo borgo a 500 metri d’altezza, conta su 90 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie. A guidare l’azienda Lorenza Sebasti e Marco Pallanti che hanno costruito una delle realtà più significative del Chianti Classico, in virtù di vini dallo stile che mixa tradizione e mirate incursioni tecnologiche, legni piccoli e grandi e una totale attenzione al vigneto. Il Chianti Classico Ama 2018 possiede profumi contraddistinti da un fruttato rigoglioso, che incrocia note speziate ed affumicate. In bocca, il vino si distende fragrante e denso, mantenendo un sorso continuo, docile e sapido.

