Castello di Ama, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigneto La Casuccia 2013

Certamente tra le cantine più significative della denominazione del Chianti Classico, il Castello di Ama nasce agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. Il nome è mutuato da un piccolo borgo che svetta a 500 metri d’altezza, posto nel cuore della sottozona di Gaiole in Chianti e circondato da ulivi, vigneti e bosco. È qui che le famiglie Carini, Tradico e Sebasti hanno costruito il loro progetto vitivinicolo, mettendo al centro fin da subito i vini a denominazione, con qualche eccezione marginale. Le vigne occupano una superficie di 75 ettari (per una produzione complessiva che si aggira sulle 300.000 bottiglie) e ospita 5 Cru, Bellavista, San Lorenzo, La Casuccia, Montebuoni e L’Apparita, che hanno segnato con i loro vini la storia di questi luoghi. Il Chianti Classico Gran Selezione Vigneto La Casuccia 2013, ottenuto dal vigneto omonimo - poco più di 12 ettari - è prodotto dal 1985 e alterna aromi floreali e fruttati ancora fragranti, con le spezie e i tocchi affumicati a fare da cornice. In bocca, il vino si articola a partire da una trama tannica solida, che si unisce ad un sorso succoso, solido e dal finale profondo.

