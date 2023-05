Castello di Ama, Docg Chianti Classico Montebuoni Riserva 2019

Un marchio una garanzia, verrebbe da dire. Non è una novità - anche se non sono mancate pure fasi di appannamento nel recente passato dei vini del Castello di Ama - ed oggi è davvero difficile trovare nel suo portafoglio etichette che siano solo un po’ meno che ottime. Insomma, una gamma di vini solida e decisamente affascinante, che non teme alcuna sfida. Come nel caso del Chianti Classico Montebuoni Riserva 2019, dai tratti aromatici di rara precisione ed aderenza ai paradigmi “gaioleschi”, con piccoli frutti rossi in primo piano, accompagnati da tocchi silvestri e speziati. In bocca, articolazione dei tannini impeccabile e sorso reattivo e ben profilato, dal finale leggermente piccante.

(fp)

