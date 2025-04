Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Gran Selezione Castellina 2021

Il Chianti Classico Gran Selezione Castellina 2021, matura per 18 mesi in tonneau, per metà nuovi, completando il suo affinamento in cemento prima di passare in bottiglia. I suoi profumi rimandano ai frutti rossi, alle erbe aromatiche e alle spezie, anticipando un gusto pieno e deciso, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente dai ritorni fruttati. La storia dei Mazzei si intreccia da tempi remoti con le vicende del Chianti Classico, e, nel recente passato, prima con Lapo, poi con i figli Filippo e Francesco, ha scandito uno dei capitoli più significativi nelle vicende del Gallo Nero, diventando ormai un punto di riferimento del panorama enoico del Bel Paese.

(fp)

Copyright © 2000/2025