Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Gran Selezione Castello Fonterutoli 2019

Con l’introduzione dei Sangiovese di Badìola insieme a Vicoregio 36 e Castello di Fonterutoli, i Mazzei - famiglia che fa parte della storia più profonda del Chianti Classico - hanno anticipato il corso, oggi in via di perfezionamento, delle cosiddette “Uga”: 3 Gran Selezione, da 3 distinti Cru, tutti ben decifrabili, che si trovano a Radda, Castelnuovo Berardenga e Castellina in Chianti. E da quest’ultima sottozona arriva il Chianti Classico Gran Selezione Castello di Fonterutoli 2019, affinato in tonneau per 18 mesi, dalla timbrica aromatica intensa e articolata, ad anticipare una progressione gustativa ben profilata, dai lampi acidici fragranti e dal finale persistente.

(fp)

