Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Radda Badiòla 2020

La storia dei Mazzei si intreccia da tempi remoti con le vicende del Chianti Classico, e, nel recente passato, prima con Lapo, che ne ha disegnato la fisionomia fondamentale, poi con i figli Filippo e Francesco, che hanno lanciato la cantina di famiglia sul palcoscenico internazionale, il Castello di Fonterutoli rappresenta senz’altro un punto di riferimento del panorama enoico del Bel Paese. Nel territorio del Gallo Nero, Fonterutoli conta su un patrimonio viticolo, suddiviso in sette appezzamenti principali (per un totale di 114 parcelle), frutto di una zonazione con identificazione e gestione distinta di ogni microzona. Si trovano vicino alla cantina nell’Uga di Castellina in Chianti, i vigneti di Fonterutoli, Siepi, Caggiolo e Cornia, mentre quelli di Belvedere e Vicoregio si trovano nell’Uga di Castelnuovo Berardenga e quello di Badiòla nell’Uga di Radda in Chianti. Arriva proprio da quest’ultima zona il Chianti Classico Gran Selezione Badiòla 2020, Sangiovese in purezza maturato per 16 mesi in tonneau e per altri cinque in cemento. I suoi profumi sono dominati da un rigoglioso e fragrante fruttato, con tocchi di erbe aromatiche e cenni affumicati e speziati. In bocca il sorso è ben profilato, dinamico e sapido, terminando dal finale ampio e di nuovo fruttato e speziato. Fanno capo alla famiglia Mazzei anche le tenute Belguardo e quella di Zisola, situate in Maremma e in Sicilia.

(fp)

Copyright © 2000/2024