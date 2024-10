Castello di Fonterutoli, Toscana Igt Rosso Siepi 2022

Compie trenta anni il Supertuscan più prestigioso prodotto nel Castello di Fonterutoli dalla famiglia Mazzei (ma nel portafoglio etichette aziendale ci sono anche il Concerto e il Philip). Il Siepi, uscito sul mercato per la prima volta nel 1992, è ottenuto a partire dalle uve allevate nel podere omonimo posto nei pressi di Castellina in Chianti, negli appezzamenti “Vallone” e “Poggione” - complessivamente poco più di 3 ettari - dove è coltivato il Sangiovese (con impianti del 1997 e del 2011) e nella parcella “Il Piano” - quasi 3 ettari - dove cresce il Merlot (impiantato nel 1986 e nel 1987). Dal 2015, il Siepi viene presentato in anteprima sulla Place de Bordeaux, dove si confronta con i più grandi vini del mondo. La versione 2022 è maturata in prevalenza in legno nuovo - tonneau (Sangiovese) e barrique (Merlot) - per 18 mesi, concludendo il suo affinamento in cemento per altri 3 mesi e poi trascorrendone altri 4 in bottiglia prima dell’uscita. Il suo timbro aromatico possiede tratti scuri e raffinati, con il rigoglioso fruttato ad incrociare lampi di liquirizia, menta e sottobosco. In bocca il sorso è succoso e morbido, dal tannino impeccabile e dallo sviluppo polposo, congedandosi con un finale ampio e balsamico. Il Castello di Fonterutoli - uno dei punti di riferimento del panorama enoico del Bel Paese - conta su 110 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 750.000 bottiglie.

