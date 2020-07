Castello di Gussago, Docg Franciacorta Brut Blanc de Noirs Noble Noir

La famiglia Gozio ha cominciato la sua avventura enologica in Franciacorta agli inizi del Nuovo Millennio. Oggi questa realtà con sede a Gussago, conta su 21 ettari di vigneto coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie e dimostra con il passare del tempo un costante miglioramento qualitativo delle proprie etichette. Affinato per 25 mesi sui lieviti il Blanc de Noirs Noble Noir offre un perlage sottile e continuo ad anticipare un naso che sa di fiori e frutta bianchi, tocchi di lievito e leggere note erbacee. In bocca, il sorso è docile e sapido di buona fragranza e dal finale ancora su toni fruttati e chiusura su una nota quasi salina.

