Castello di Verduno, Doc Verduno Pelaverga Basadone 2021

Il Pelaverga è uno dei vini più originali, gustosi e divertenti d’Italia. Ancora poco noto ai più, ha una storia antica che affonda le radici nella leggenda (che gli attribuisce poteri afrodisiaci, per il suo inconfondibile sapore speziato, da cui, deriverebbe l’allusivo nome). Certo, esce a fatica dai confini regionali, realizzato com’è da una decina di cantine, che lo producono in alcune centinaia di migliaia di bottiglie. Rientra tra i vini da bere senza troppi pensieri, ma ha carattere personale e decisamente distintivo. Quello proposto dal Castello di Verduno, il Basadone, è uno tra i più riusciti. La versione 2021 profuma paradigmaticamente di fiori e piccoli frutti rossi con accenti pepati penetranti, ed in bocca è succoso, fresco e coerente con la componente speziata sempre in mostra. Anche il Barolo del Castello di Verduno ha qualcosa di particolare, connotandosi per una sensazione tattile leggiadra, accanto ad aromi segnati da chiaroscuri autunnali. Il Castello di Verduno, di proprietà delle famiglie Burlotto e Bianco, non solo porta con sé un po’ di storia savoiarda ma anche 10 ettari di vigneto, per 68.000 bottiglie complessive.

(fp)

Copyright © 2000/2023