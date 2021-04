Castello di Verduno, Docg Barolo 2017

Il Castello di Verduno, di proprietà di Gabriella Burlotto e Franco Bianco, non solo porta con sé un po’ di storia savoiarda ma anche 10 ettari di vigneto, per 68.000 bottiglie complessive, che si distinguono per un profilo stilistico all’insegna della classicità, con maturazioni in legno grande. Noto anche per il suo Pelaverga, straordinario per piacevolezza, riteniamo sia davvero notevole il suo Barolo (dalle vigne di Massara e Monvigliero), dal tratto leggiadro e raffinato. Il 2017 ne è una conferma. Fragrante e balsamico al naso, con i piccoli frutti a svettare su un sottofondo speziato, in bocca è delicatamente tannico e continuo, dal finale che sa di liquirizia.

