Castello di Volpaia, Docg Chianti Classico 2017

La cantina posta nella sottozona di Radda in Chianti e di proprietà della famiglia Mascheroni Stianti, coltiva 46 ettari di vigneto a biologico per una produzione complessiva di 200.000. La cifra stilistica delle sue etichette rivela, accanto ad un’ineccepibile fattura, un taglio moderno ma, allo stesso tempo, capace di esprimere una spiccata personalità e le caratteristiche tipiche del suo territorio d’origine. Il Chianti Classico 2018 declina a pieno questi elementi generali. I suoi profumi concedono tratti fruttati fragranti e definiti accanto a leggeri tocchi affumicati. In bocca, il vino possiede trama tannica incisiva e saporita, freschezza acida e bella tonicità di fondo.

Copyright © 2000/2020