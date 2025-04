Castello di Volpaia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2021

Il Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2021 profuma di mora, prugna, ciliegia, erbe aromatiche e liquirizia, con tocchi ferrosi e speziati a rifinitura. In bocca il sorso è ben profilato, dai tannini ricchi ed articolati, “vestiti” da un frutto maturo e polposo, che segna anche il finale intenso e persistente, ancora su toni speziati. La cantina raddese fondata nel 1966 è oggi condotta da Nicolò e Federica Mascheroni Stianti: conta su 45 ettari a vigneto in biologico e produce complessivamente in media 250.000 bottiglie, con le sue etichette già saldamente collocate tra quelle più significative della ormai affermata Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti.

(are)

Copyright © 2000/2025