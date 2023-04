Castello La Leccia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Bruciagna 2018

Ottenuto dalle uve dal vigneto omonimo, situato a cinquecento metri sul livello del mare su suoli in prevalenza argillosi e sabbiosi, il Chianti Classico Gran Selezione Bruciagna 2018 matura per 24 mesi in legno grande e barrique. Pulito e fine al naso etereo nelle espressioni balsamiche si fa più intenso sul frutto rosso e le spezie. Il sorso è agile e fresco, appena sapido, ha una buona persistenza e un bel tessuto tannico, congedandosi con un finale lungo e persistente. Il Castello La Leccia ed il suo borgo vennero acquistati nel 1920 dalla famiglia Daddi. Dopo un lungo e attento restauro, Francesco Daddi con il prezioso contributo dell’Architetto Alessandro Loni Coppedè, nel 2012 ha riportato il Castello all’antico splendore. Mentre, nel 2018, il testimone è passato alla famiglia svizzera Sonderegger, che oggi guida l’azienda. Siamo nella sottozona di Castellina in Chianti e i vigneti aziendali, 15 ettari, sono coltivati in biologico in cinque diversi appezzamenti intorno al nucleo centrale del Castello, ad altitudini che variano dai 300 ai 500 metri sul livello del mare. I ceppi sono piantati su terreni argillosi e calcarei e le varietà allevate sono in prevalenza Sangiovese, Malvasia Nera e Syrah. In vigna, la conduzione è ridotta all’osso, a fare il paio con una gestione delle vinificazioni essenziale, con fermentazioni in acciaio e affinamenti in cemento e legni di varia misura.

(are)

Copyright © 2000/2023