Castello Romitorio, Docg Brunello di Montalcino Filo di Seta 2018

Una realtà produttiva legata ad un grande nome fuori dal mondo del vino, l’artista di fama mondiale Sandro Chia, che - da par suo - ha trasformato un’area impervia della campagna di Montalcino in un luogo votato al bello e al buono. Oggi l’azienda conta su 30 ettari a vigneto per una produzione di 150.000 bottiglie e si è allargata, dal 1999, anche verso la Maremma con l’azienda Ghiaccio Forte, qui con 13 ettari a vigneto. Il Brunello di Montalcino Filo di Seta 2018 mette in fila abbondanti e fragranti aromi fruttati, speziati e tostati, che trovano il loro contrappunto in una bocca succosa, solida e continua, dalla trama tannica fitta e articolata e dal finale largo e compatto.

(fp)

