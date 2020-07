Castelveder, Docg Franciacorta Pas Dosé

L’azienda con sede a Monticelli Brusati comincia la sua avventura enoica nel 1975 ed oggi conta su 12 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. A guidare questa realtà franciacortina Camilla Alberti, che continua con passione il lavoro svolto dalla sua famiglia negli anni precedenti. Il Pas Dosé possiede profumi ben leggibili di crosta del pane, fiori bianchi, lievito e leggeri tocchi di vaniglia. In bocca, il sorso è lieve e non privo di cremosità con la frazione acida a dare il suo contributo nello sviluppo e allungando un finale fragrante e dai ritorni fruttati. Affinato per 30 mesi sui lieviti è ottenuto da Chardonnay in purezza.

Copyright © 2000/2020