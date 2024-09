Cavalleri, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Rosé 2019

Prodotto per la prima volta nel 1979, il Dosaggio Zero Rosé di Cavalleri, matura in acciaio e non svolge la fermentazione malolattica, per poi restare sui suoi lieviti per 40 mesi. La versione 2019, che appare di un bel colore rosa antico con riflessi ramati, profuma di lieviti, frutti di bosco, rosa e agrumi. In bocca il sorso è reattivo e molto fresco, risultando vivace e incisivo e terminando in un finale ben profilato dagli intensi ritorni fruttati. Lunga la storia agricola dei Cavalleri ad Erbusco, per poi prendere decisamente la via vitivinicola con i primi vini imbottigliati effettuati nel 1968, proprio nel momento dell’entrata in vigore della denominazione Franciacorta. Oggi la cantina franciacortina, gestita dalle sorelle Giulia e Maria Cavalleri, con i figli Diletta e Francesco, conta su 40 ettari a vigneto, per una produzione che si aggira sulle 200.000 bottiglie. Nel ricco scenario enoico della Franciacorta i vini aziendali sono conosciuti per finezza aromatica, piacevolezza gustativa, e longevità, specie nel caso delle Cuvée più importanti, punto di riferimento solido e costante.

