Cavallotto, Docg Barolo Bricco Boschis 2017

I fratelli Alfio, Giuseppe e Laura Cavallotto gestiscono con grande passione alle porte di Castiglione Falletto questa cantina, nata nei primi anni Settanta, che conta oggi su 25 ettari a vigneto, condotti a biologico e posti quasi tutti sullo storico Cru Bricco Boschis, dove si produce una gamma di vini distribuita su 110.000 bottiglie complessive. Si tratta di etichette di bella personalità, all’insegna di una cifra coerente e rigorosa, capace di trascinare mente e palato in sensazioni antiche, senza mai cedere agli eccessi o alle sbavature stilistiche, che hanno pure caratterizzato la produzione barolista nella prima decade del Nuovo Millennio. Affinato per 36 mesi in legno grande, il Barolo Bricco Boschis 2017, evitando le insidie di un andamento climatico a dir poco molto caldo, conserva un profilo aromatico fresco e ben accentato dai piccoli frutti rossi, che trova anche toni balsamici e rimandi affumicati a completare il quadro. In bocca, il sorso alterna morbidezza a ritmi più decisi, conservando un continuo contrasto che ne amplifica la bevibilità, fino ad un finale solido e articolato.

(fp)

