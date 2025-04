Cecchi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Valore di Famiglia 2021

Valore di Famiglia fa parte della linea Scudi di Cecchi, simbolo degli oltre 125 anni di storia nel mondo del vino toscano dell’azienda e dell’eccellenza di cui è capace. Ne fanno parte 3 etichette: il Chianti Classico Storia di Famiglia, la Riserva Riserva di Famiglia e questa Gran Selezione, appunto. Dopo 15 mesi in tonneaux e almeno 1 anno in bottiglia, questo Sangiovese in purezza del 2021 mostra la tipica nota cruda del territorio, unita ai piccoli frutti di bosco, violetta e lavanda ed erbe aromatiche gentili; al sorso è chiaro come al naso, ma intenso ed energico, dai tannini appuntiti ma puliti e contrastato da dolcezza e asprezza, morbida sapidità e calore pepato.

(ns)

