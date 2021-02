Ceci, Emilia Igt Lambrusco Terre Verdiane 1813 2019

Le Cantine Ceci, fondate da Otello, oste della bassa parmense, sanno coniugare la storia del vino al suo futuro. Tutto nacque nel 1938 nella sua trattoria, dove Otello mesceva il Lambrusco che produceva acquistando l’uva dai contadini della zona. I suoi figli Giovanni e Bruno progressivamente abbandonarono la ristorazione dando via all’avventura enoica delle Cantine Ceci. Il Lambrusco Secco Terre Verdiane 1813 è il vino frizzante per eccellenza realizzato dalla cantina. Ceci infatti parte da qui per raccontare la propria abilità nel declinare le diverse tipologie di Lambrusco presenti all’interno della sua gamma. Si tratta di una tradizione che si trasforma e si evolve nella sua continuità, e che nella versione 2019, ritrova i suoi tratti inconfondibili. Ottenuto da uve Lambrusco nelle varietà Maestri e Marani coltivate nei vigneti della Bassa Parmense, macera sulle bucce a bassa temperatura per un periodo di 5-7 giorni. La presa di spuma avviene in autoclave secondo il Metodo Charmat, con affinamento per 3 mesi sui lieviti. Rosso agile e beverino per eccellenza, ha colore purpureo, accompagnato da perlage vivace e continuo. Possiede note aromatiche fruttate di ciliegia, fragoline di bosco, incrociate con cenni di rosa, che trovano in bocca freschezza e sapidità, con tannino presente ma non invadente, mentre una leggera speziatura accompagna un finale gradevolmente morbido e dai ritorni fruttati.

