Cecilia Beretta, Amarone della Valpolicella 2015

Il progetto Cecilia Beretta nasce nel 1980, ispirandosi proprio a quella Cecilia Beretta che la fondò originariamente. La famiglia Pasqua qui punta alla tradizione della Valpolicella, affidandosi ad un patrimonio vitato di 50 ettari e ad una gestione tutta al femminile: Cecilia Pasqua e Graziana Grassini, una delle rare donne enologhe italiane. L’Amarone 2015 interpreta bene un’annata di sostanza e di potenza. Il vino si presenta alla vista di un rosso profondo, un po’ granato. I profumi sono una successione di frutta in confettura, frutta rossa matura, spezie e richiami balsamici. In bocca, attacca caldo, per poi svilupparsi compatto e con trama tannica serrata.

