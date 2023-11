“Celebrare il bello, come quello di Montalcino, aiuta a guardare avanti anche nelle tragedie”

A WineNews, da Benvenuto Brunello, Monica Maggioni, già ai vertici della Rai e a lungo giornalista sul campo in zone di guerra. “Di vino e cibo in tv si parla sempre di più, e si va sempre sempre più lungo la strada della competenza, ed è un bene. Se dovessi fare un reportage da un territorio del vino, come Montalcino, racconterei l’equilibrio tra uomo e natura, che poi si ritrova anche in quello che finisce nel calice”.

Copyright © 2000/2023