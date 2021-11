Cembra, Doc Trento Zero Oro Rosso

Lo spumante Oro Rosso Dosaggio Zero, da uve Chardonnay coltivate oltre i 550 metri sul livello del mare e lasciato sui lieviti per 60 mesi, possiede profumi tendenzialmente floreali con crosta di pane e tocchi di erba di campo a rifinitura. In bocca, il sorso è compatto e continuo, dallo sviluppo sapido e dal finale in crescendo. La-Vis cantina sociale - che conta su 750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 di bottiglie - fu fondata nel 1948 crescendo nel tempo: prima, nel 1969, con la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno, poi con quella di Valle di Cembra nel 2003. Di recente, tutta la realtà rotaliana è tornata a gravitare nella galassia Cavit.

