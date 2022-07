Centinari, Docg Franciacorta Brut Satèn Ardea Herodias 2018

L’azienda con sede a Cazzago San Martino è davvero giovane, muovendo i suoi primi passi nell’articolato scenario franciacortino a partire dal 2018. A guidarla c’è Paola Togni, insieme ai figli Elisa e Andrea e Centinari, il nome scelto per questa realtà produttiva, è il cognome della madre di Paola. Quattro le tipologie attualmente in produzione: Franciacorta, Satèn, Rosé e Millesimato e proprio quest’ultimo, nella versione 2018, l’anno d’esordio aziendale è il protagonista del nostro assaggio. Il nome Ardea Herodias del Brut Satèn rimanda a quello dell’airone azzurro maggiore, dal piumaggio grigio ardesia che a sua volta suggerisce il colore delle montagne e delle acque del territorio da cui proviene: i vigneti di natura morenica tra Erbusco, Adro e Cazzago. Ottenuto da Chardonnay in purezza, riposa sui suoi lieviti per oltre 34 mesi. Dal perlage persistente e abbondante, propone uno spettro olfattivo fragrante che si muove tra tocchi agrumati, cenni di frutta secca e lampi speziati. In bocca, il sorso è fragrante e continuo con carbonica ben dosata e finale lungo e deciso.

(fp)

