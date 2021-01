Ceraudo, Val di Neto Igt Bianco Grisara 2019

Una stradina tra vigne, ulivi e agrumi, conduce all'antico borgo al centro della tenuta Dattilo dove si trovano cantina, ristorante e agriturismo. Roberto Ceraudo ha iniziato già negli anni Settanta a coltivare la sua terra in regime biologico per quindi passare da almeno un lustro al biodinamico. Con lui lavorano i tre figli, Giuseppe e Susy in cantina, mentre la più giovane, Caterina, classe 1987, dopo una laurea a pieni voti in enologia, spinta da Niko Romito, dove ha studiato e lavorato, invece che dedicarsi alla cantina ha optato invece per l'altra sua grande passione, la cucina, prendendo in mano le redini del Dattilo, il ristorante di famiglia e conquistando a 25 anni una Stella Michelin (e sempre la Michelin nel 2017 l'ha premiata come Chef Donna dell'Anno). Conosco Roberto da anni, un vero gentiluomo di campagna, sempre ottimista e sorridente, come solo chi ha realizzato il sogno di una vita può essere. I suoi vini e il suo olio sono da anni premiati da tutte le guide di settore, così come il ristorante e tutto questo l'ha conquistato lavorando duramente per sé e con i suoi figli. Chapeau Roberto, brindiamo a te e alla tua famiglia con il Grisara '19, Pecorello in purezza di rara intensità olfattiva, nitido, agrumato, minerale, con rimandi ad erbe mediterranee e frutta bianca, il sorso sapido e fruttato è caratterizzato da un'acidità ancora tagliente e dotato di un lungo finale agrumato.

(Massimo Lanza)

