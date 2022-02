Cerbaia, Docg Brunello di Montalcino 2017

Il Brunello di Montalcino 2017 della Cerbaia conta in prima battuta su profumi di piccoli frutti rossi, che poi virano su rimandi floreali sfumati, rose appassite, grafite e spezie. In bocca, il vino è ben profilato e possiede sorso energico e coinvolgente, con tannini vivaci e saporiti accanto ad una puntuale persistenza aromatica. L’Azienda Agricola Cerbaia nasce nel 1979, per iniziativa dell'agronomo Fabio Pellegrini, mentre il suo debutto sugli scaffali è arrivato nel 1985. La filosofia produttiva dell’azienda è orientata verso etichette tradizionali, di buona coerenza con il proprio territorio di origine, con affinamenti in legno grande. La produzione è limitata ad un totale di 18.000 bottiglie annue, ottenuta dai 4,5 ettari coltivati a vigneto all’interno della superficie totale di proprietà che è di 12 ettari. I vigneti, circondati da macchia mediterranea, sono coltivati sui terreni galestrosi, composti da argilla scistosa, ad un’altitudine tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, nell’areale nord della denominazione che guarda verso Buonconvento. Si tratta di una delle tante classiche realtà di piccole dimensioni, storicamente lo “zoccolo duro” dello scenario enoico di Montalcino, che rendono questo territorio unico. Il portafoglio prodotti comprende 4 etichette, dove, naturalmente, svolge il ruolo di protagonista assoluto il Brunello e gli altri vini a denominazione locali.

